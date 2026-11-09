Mayen-Hausen
Verkehrsunfall in der Hausener Landstraße (Mayen-Hausen)- Geschädigte gesucht!
Symbolbild

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dpa

Am Montag, den 09.11.2026, kam es gegen 17:30 Uhr in der Hausener Landstraße in Mayen-Hausen zu einem Verkehrsunfall.

Das Geschädigte Fahrzeug parkte am Straßenrand, etwa auf Höhe der Hausnummer 48.
Das amtliche Kennzeichen und nähere Angaben zu dem Fahrzeug sind bislang unbekannt.
Womöglich ist das Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.
Mögliche Geschädigte werden gebeten, ihr Fahrzeug auf entsprechende Schäden zu überprüfen und sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2, 56727 Mayen
Tel: 02651 8010


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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