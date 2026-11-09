Das Geschädigte Fahrzeug parkte am Straßenrand, etwa auf Höhe der Hausnummer 48.
Das amtliche Kennzeichen und nähere Angaben zu dem Fahrzeug sind bislang unbekannt.
Womöglich ist das Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.
Mögliche Geschädigte werden gebeten, ihr Fahrzeug auf entsprechende Schäden zu überprüfen und sich bei der Polizei in Mayen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2, 56727 Mayen
Tel: 02651 8010
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Verkehrsunfall in der Hausener Landstraße (Mayen-Hausen)- Geschädigte gesucht!
Das Geschädigte Fahrzeug parkte am Straßenrand, etwa auf Höhe der Hausnummer 48.