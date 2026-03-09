Valwig
Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Am 09.03.2026 gegen 17:45 Uhr befuhr ein 61-Jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Cochem die L98 von Valwig in Fahrtrichtung Cochem.

Aus bislang ungeklärter Ursache gelangte der Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Personen wurden zum Glück nur leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in regionale Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die L98 blieb für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK'in Baeumcher

Telefon: 02671-9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren