Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Aus bislang ungeklärter Ursache gelangte der Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Personen wurden zum Glück nur leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in regionale Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die L98 blieb für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

PHK'in Baeumcher



Telefon: 02671-9840





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell