Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der Führer des PKW die Vorfahrt des bevorrechtigen LKW, sodass es zu einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich kam.
Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Beide beteiligen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Die B257 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 2h im Bereich zwischen Altenahr und Grafschaft OT Esch für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wurde über die umliegenden Straßen geleitet.
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Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon: 0261-10357399
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Verkehrsunfall B257 - Kalenborner Höhe