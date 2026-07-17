Verkehrsunfall B257 - Kalenborner Höhe

53505 Altenahr - B257 (ots) - Am 17.07.2026 kam es gegen 16:20 Uhr im Einmündungsbereich der B257 und der L78 (Kalenborner Höhe) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der Führer des PKW die Vorfahrt des bevorrechtigen LKW, sodass es zu einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich kam.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Beide beteiligen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die B257 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 2h im Bereich zwischen Altenahr und Grafschaft OT Esch für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der Verkehr wurde über die umliegenden Straßen geleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 0261-10357399





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell