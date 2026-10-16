Mayen
Verkehrsunfall auf der B256 zwischen Thür und Mendig
Symbolbild
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dpa

Am Donnerstag, dem 15.10.2026, kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B256 zwischen Thür und Mendig.

Hier befuhr ein dunkler Minivan die B256 von Mendig kommend in Fahrtrichtung Thür. Der Minivan kam kurz vor der Ortschaft Thür von seiner Fahrbahn in den Gegenverkehr, wodurch es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden PKW kam. Im Anschluss an die Kollision setzte der Minivan seine Fahrt fort.
Zeugen des Verkehrsunfalls oder welche Hinweise zu dem unfallflüchtigen Minivan geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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