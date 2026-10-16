Verkehrsunfall auf der B256 zwischen Thür und Mendig

Hier befuhr ein dunkler Minivan die B256 von Mendig kommend in Fahrtrichtung Thür. Der Minivan kam kurz vor der Ortschaft Thür von seiner Fahrbahn in den Gegenverkehr, wodurch es zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden PKW kam. Im Anschluss an die Kollision setzte der Minivan seine Fahrt fort.

Zeugen des Verkehrsunfalls oder welche Hinweise zu dem unfallflüchtigen Minivan geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.



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Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





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