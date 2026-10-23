Hierbei wurde ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Bei dem Fahrzeug müsste es sich nach ersten Ermittlungen um einen schwarzen Renault Megan handeln. Das geschädigte Fahrzeug müsste einen Schaden an der Beifahrertür aufweisen. Mögliche Geschädigte werden gebeten, ihr Fahrzeug auf entsprechende Schäden zu überprüfen und sich bei der Polizei in Mayen zu melden.
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Verkehrsunfall auf dem LIDL-Parkplatz in Polch- Geschädigter gesucht
Hierbei wurde ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Bei dem Fahrzeug müsste es sich nach ersten Ermittlungen um einen schwarzen Renault Megan handeln. Das geschädigte Fahrzeug müsste einen Schaden an der Beifahrertür aufweisen. Mögliche Geschädigte werden gebeten, ihr Fahrzeug auf entsprechende Schäden zu überprüfen und sich bei der Polizei in Mayen zu melden.