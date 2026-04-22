Verkehrsunfall am Kindergarten in Münstermaifeld - Zeugen gesucht

Münstermaifeld, Am Sportplatz (ots) - Am 22.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:30 - 09:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten, schwarzen BMW.

Der BMW stand hierbei am rechten Fahrbahnrand geparkt, gegenüber des Kindergarten "Kunterbunt". Am BMW entstand Sachschaden am linken Außenspiegel und der Fahrertür.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit.



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