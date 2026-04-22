Polizeidirektion Mayen
Verkehrsunfall am Kindergarten in Münstermaifeld - Zeugen gesucht
Symbolbild
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dpa

Münstermaifeld, Am Sportplatz (ots) - Am 22.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:30 - 09:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten, schwarzen BMW.

Der BMW stand hierbei am rechten Fahrbahnrand geparkt, gegenüber des Kindergarten "Kunterbunt". Am BMW entstand Sachschaden am linken Außenspiegel und der Fahrertür.
Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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