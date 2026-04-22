Der BMW stand hierbei am rechten Fahrbahnrand geparkt, gegenüber des Kindergarten "Kunterbunt". Am BMW entstand Sachschaden am linken Außenspiegel und der Fahrertür.
Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit.
Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
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Verkehrsunfall am Kindergarten in Münstermaifeld - Zeugen gesucht
Der BMW stand hierbei am rechten Fahrbahnrand geparkt, gegenüber des Kindergarten "Kunterbunt". Am BMW entstand Sachschaden am linken Außenspiegel und der Fahrertür.