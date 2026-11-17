Aufgrund der derzeit eingerichteten Baustelle ist die Moselstraße mittels Ampelregelung befahrbar. Die Ravenéstraße ist zwischen Skagerrak-Brücke/Brückenstraße und Moselstraße vollgesperrt Das Befahren des Endertplatzes ist nur dem Linienverkehr gestattet. Dieses Verbot wird größtenteils ignoriert und der Endertplatz von anderen Fahrzeugen befahren, wodurch es zu Gefährdungen des Fußgängerverkehrs und Behinderungen des Linienverkehrs kommt.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurden in einem Zeitraum von ca. einer Stunde 20 Fahrzeugführende kontrolliert und gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen. Die kontrollierten Personen zeigten sich fast ausschließlich einsichtig.



Die Polizei Cochem weist daraufhin, dass für den Zeitraum der Bauarbeiten weitere Kontrollen durchgeführt werden und appelliert daran, den eingerichteten Vorschrifts- und Richtzeichen Folge zu leisten.



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