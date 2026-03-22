Verkehrskontrolle mit Roller

Am Freitag, den 20.03.2026 gegen 13:00 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizei Mayen in der Ortslage Mendig, einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der Rollerfahrer konnte sich zunächst der Verkehrskontrolle entziehen, wurde jedoch im Nachgang fußläufig in Mendig angetroffen und als verantwortlicher Fahrzeugführer identifiziert.

Personen, welche durch das Fahrverhalten des Rollerfahrers gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Mayen zu melden.



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Polizeidirektion Mayen

Schumacher, POK

Telefon: 02651-801-0





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