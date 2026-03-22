Der Rollerfahrer konnte sich zunächst der Verkehrskontrolle entziehen, wurde jedoch im Nachgang fußläufig in Mendig angetroffen und als verantwortlicher Fahrzeugführer identifiziert.
Personen, welche durch das Fahrverhalten des Rollerfahrers gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Mayen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Schumacher, POK
Telefon: 02651-801-0
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Verkehrskontrolle mit Roller
Der Rollerfahrer konnte sich zunächst der Verkehrskontrolle entziehen, wurde jedoch im Nachgang fußläufig in Mendig angetroffen und als verantwortlicher Fahrzeugführer identifiziert.