Vegetationsbrand im Tal der Wilden Endert

Am heutigen Freitag gegen 16:00 Uhr ging die Meldung über eine Rauchentwicklung im Wald im Enderttal, zwischen den Ortslagen Greimersburg und Büchel, ein.

Der Brandort konnte durch die Feuerwehr lokalisiert werden. Derzeit laufen die Löscharbeiten. Es befinden sich starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Bundeswehr und der Polizei, einschließlich Hubschrauber, im Einsatz.

Der Wanderweg "Wilde Endert" bleibt vorerst gesperrt.

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