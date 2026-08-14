Der Brandort konnte durch die Feuerwehr lokalisiert werden. Derzeit laufen die Löscharbeiten. Es befinden sich starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Bundeswehr und der Polizei, einschließlich Hubschrauber, im Einsatz.
Der Wanderweg "Wilde Endert" bleibt vorerst gesperrt.
Wir bitten von Rückfragen abzusehen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
Baeumcher, PHK'in
Telefon: 02671-9840
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Vegetationsbrand im Tal der Wilden Endert
Der Brandort konnte durch die Feuerwehr lokalisiert werden. Derzeit laufen die Löscharbeiten. Es befinden sich starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Bundeswehr und der Polizei, einschließlich Hubschrauber, im Einsatz.