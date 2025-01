Vandalismus auf dem Gelände der Grundschule

Im Bereich der Grundschule Kaisersesch kam es in der letzten Zeit wiederholt zu Sachbeschädigungen und Verunreinigungen.

Dabei wurde u.a. der Schulhof mit Glasscherben und Unrat vermüllt. Weiterhin wurde ein Garten-/ und Lagerhäuschen brachial aufgebrochen.

Die Polizei Cochem bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise.

Hinweis bitte an die Polizei Cochem 02671 - 984 0



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

02671 - 984 0

PIcochem@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell