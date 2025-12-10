Unfallverursacher geflüchtet

Am Mittwoch, dem 10.12.2025 zwischen 09:15 Uhr und 09:30 Uhr kam es auf dem EDEKA-Parkplatz in Kempenich zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.





Das unfallverursachende Fahrzeug streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Personenkraftwagen der Marke Mitsubishi (weiß lackiert) mit AW-Kennzeichen.



Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizeiinspektion Adenau aufgenommen.

Es liegen aktuell keine Hinweise auf einen Unfallverursacher vor.



Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Adenau (02691-9250) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-925-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell