Unfallverursacher entfernet sich unerlaubt...

Am Montag, 15.06.2026 in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 08:55 Uhr wurde auf dem ALDI-Parkplatz in der Polcher Straße in Mayen ein geparkter PKW beschädigt.

Vermutlich stieß ein anderer PKW bei Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Wagen und beschädigte ihn an der hinteren Stoßstange (linksseitig). Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeiinspektion Mayen unter der 02651-8010 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Lars Brummer



Telefon: 02651-801-0





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