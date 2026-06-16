Vermutlich stieß ein anderer PKW bei Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Wagen und beschädigte ihn an der hinteren Stoßstange (linksseitig). Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.
Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeiinspektion Mayen unter der 02651-8010 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
PHK Lars Brummer
Telefon: 02651-801-0
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Unfallverursacher entfernet sich unerlaubt...
Vermutlich stieß ein anderer PKW bei Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Wagen und beschädigte ihn an der hinteren Stoßstange (linksseitig). Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.