Unfallflucht - Zeugen gesucht

Das Fahrzeug parkte in Höhe der Hausnummer 25 am rechten Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 550.- EUR.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell