Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Beim beschädigten PKW handelt es sich um einen schwarzen Mercedes.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Mayen
Telefon: 02651-801-0
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Unfallflucht - Parkender PKW beschädigt
Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.