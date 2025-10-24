Unfallflucht im Enderttal - Zeugen gesucht

Hierbei kam ein PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Bei dem PKW dürfte es sich wahrscheinlich um einen dunklen BMW handeln. An der Unfallörtlichkeit konnten entsprechende Fahrzeugteile aufgefunden werden. Ein zweiter PKW war nicht beteiligt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Da die L98 zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert war, bittet die Polizei Cochem um Zeugenhinweise unter 02671-9840.



