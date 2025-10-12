Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Mayen erbeten.
Unfallflucht - geparktes Fahrzeug beschädigt
