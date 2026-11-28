Der Unfallverursacher beschädigte eine im rückwärtigen Bereich geparkte Mercedes-Benz A-Klasse an der hinteren linken Fahrzeugecke und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.
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Unfallflucht auf Parkplatz vom Fitnessstudio
Der Unfallverursacher beschädigte eine im rückwärtigen Bereich geparkte Mercedes-Benz A-Klasse an der hinteren linken Fahrzeugecke und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.