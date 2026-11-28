Mayen, Kottenheimer Weg (ots) - Am Montagabend, 23.11.2026, im Zeitraum von circa 17 bis 18:30 Uhr ereignete sich nach aktuellem Ermittlungsstand ein Parkrempler auf dem Kundenparkplatz des Fitnessstudios am Kottenheimer Weg.

Der Unfallverursacher beschädigte eine im rückwärtigen Bereich geparkte Mercedes-Benz A-Klasse an der hinteren linken Fahrzeugecke und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell