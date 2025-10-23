Unfallflucht auf der B 258

Mayen, B 258 (ots) - Am Montag, 20.10.2025, gegen 18:00 Uhr kam es auf der B 258 zwischen Mayen und Mayen-Kürrenberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Ein weißer PKW, welcher in Richtung Nürburgring gefahren ist, hatte die Kurve nahe der Einmündung der L 98 geschnitten, sodass ein entgegenkommender PKW ausweichen musste und dabei verunfallte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Zeugen und der Fahrer des weißen PKW, bei dem es sich um einen Audi handeln dürfte, werden gebeten, sich bei der Polizei Mayen zu melden.



