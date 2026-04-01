Mendig
Unfallbeteiligter SUV entfernte sich von der Unfallstelle...
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Dienstag, 31.04.2026 ereignete sich um 19:07 Uhr auf der K53 in Mendig ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle unerlaubt entfernte.

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Eine PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem VW Polo die K53 aus Richtung L113 in Richtung Brauerstraße. Ein schwarzer SUV stand zu diesem Zeitpunkt in der Einmündung zum „Laachgraben“ und war der Polo-Fahrerin gegenüber wartepflichtig.
Unter Missachtung der Vorfahrt fuhr der SUV nach links auf die K53.
Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste die Polo-Fahrerin dem SUV ausweichen und kollidierte mit einem angrenzenden Zaun, wobei der Polo stark beschädigt zum Stehen kam.
Die Fahrerin blieb durch Gurt und Airbag weitestgehend unverletzt.
Der SUV setzte sein Fahrt, ohne sich um die verunfallte Fahrerin zu kümmern, fort. Aufgrund des Ausweichmanövers kam es glücklicherweise zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge.

Wer kann Hinweise zu dem schwarzen SUV geben?
Die Polizeiinspektion Mayen nimmt unter der Rufnummer 02651-8010 Hinweise entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
PHK Lars Brummer
Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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