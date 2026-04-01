Unfallbeteiligter SUV entfernte sich von der Unfallstelle...



Eine PKW-Fahrerin befuhr mit ihrem VW Polo die K53 aus Richtung L113 in Richtung Brauerstraße. Ein schwarzer SUV stand zu diesem Zeitpunkt in der Einmündung zum „Laachgraben“ und war der Polo-Fahrerin gegenüber wartepflichtig.

Unter Missachtung der Vorfahrt fuhr der SUV nach links auf die K53.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste die Polo-Fahrerin dem SUV ausweichen und kollidierte mit einem angrenzenden Zaun, wobei der Polo stark beschädigt zum Stehen kam.

Die Fahrerin blieb durch Gurt und Airbag weitestgehend unverletzt.

Der SUV setzte sein Fahrt, ohne sich um die verunfallte Fahrerin zu kümmern, fort. Aufgrund des Ausweichmanövers kam es glücklicherweise zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge.



Wer kann Hinweise zu dem schwarzen SUV geben?

Die Polizeiinspektion Mayen nimmt unter der Rufnummer 02651-8010 Hinweise entgegen



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Lars Brummer

Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell