Unfall zischen Ochtendung und Plaidt...

Am Donnerstag, 24.09.2026 um 08:13 Uhr ereignete sich auf der L117 zwischen Ochtendung und Plaidt eine Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit Anhänger (Beladen mit Dachziegeln) vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet.

Dabei brach der Anhänger vom PKW ab und kippte um. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Fahrbahn war durch die herausgefallenen Dachziegel in beide Richtungen nicht mehr befahrbar.



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