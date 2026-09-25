Dabei brach der Anhänger vom PKW ab und kippte um. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Fahrbahn war durch die herausgefallenen Dachziegel in beide Richtungen nicht mehr befahrbar.
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Unfall zischen Ochtendung und Plaidt...
Dabei brach der Anhänger vom PKW ab und kippte um. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Fahrbahn war durch die herausgefallenen Dachziegel in beide Richtungen nicht mehr befahrbar.