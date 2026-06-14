Unfall unter Alkoholeinfluß

Ein 34jähriger Mercedesfahrer stieß gegen einen geparkten PKW und landete anschließend auf dem Dach.

Der geparkte PKW wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt und gegen einen Baum geschoben.

Der Mercedes blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer blieb dabei glücklicherweise unverletzt, stand aber nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Der Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



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