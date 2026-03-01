Polizeidirektion Mayen
Unfall mit verletzter Radfahrerin
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Ochtendung, Koblenzer Straße (ots) - Am Sonntagmorgen, 01.03.2026, ereignete sich gegen 10:08 Uhr auf der Ochtendunger "Arosa-Kreuzung" ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin.

Lesezeit 1 Minute

Der 35-jährige Fahrer des PKW befuhr die Oberpfortstraße und übersah im Einmündungsbereich die von rechts kommende, 17-jährige Radfahrerin in der Koblenzer Straße. Als er seine Fahrt geradeaus in die Plaidter Straße fortsetzen wollte, erfasste er die Radfahrerin, sodass diese stürzte und nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt wurde. Nach der Erstbehandlung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
An dieser Stelle soll noch einmal der Hinweis erfolgen, dass an Stoppschildern angehalten werden muss und die A-Säule im Fahrzeug einen toten Winkel bildet, in dem gerade schwächere Verkehrsteilnehmer schnell verschwinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren