Unfall mit verletzter Radfahrerin

Der 35-jährige Fahrer des PKW befuhr die Oberpfortstraße und übersah im Einmündungsbereich die von rechts kommende, 17-jährige Radfahrerin in der Koblenzer Straße. Als er seine Fahrt geradeaus in die Plaidter Straße fortsetzen wollte, erfasste er die Radfahrerin, sodass diese stürzte und nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt wurde. Nach der Erstbehandlung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

An dieser Stelle soll noch einmal der Hinweis erfolgen, dass an Stoppschildern angehalten werden muss und die A-Säule im Fahrzeug einen toten Winkel bildet, in dem gerade schwächere Verkehrsteilnehmer schnell verschwinden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell