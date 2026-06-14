Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 13.06.2026 ereignete sich auf der L 113 zwischen Thür und Straßburger Hof ein Verkehrsunfall, bei dem ein 33jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der Motorradfahrer wollte einen vorausfahrenden PKW überholen, als dieser ebenfalls zum Überholen ansetzte. Beim Bremsvorgang, mit dem er eine Kollision mit dem überholenden PKW vermeiden wollte, stürzte er.

Anschließend wurde er mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Die 41jährige PKW-Fahrerin gab an, dass sie den Motorradfahrer nicht gesehen habe, als sie zum Überholen ausscherte.



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