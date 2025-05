Mayen, B 258 (ots) - Am 23.05.2025 kam gegen 23:00 Uhr ein 46jähriger PKW-Fahrer auf der B 258 von Mayen kommend in Fahrtrichtung Nürburgring in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.