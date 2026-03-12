Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen dort rückwärts eingeparkten weißen Audi A6, linksseitig an dessen Frontstoßstange, beschädigt.
Anschließend hat sich das unbekannte Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.
Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen (Tel.: 02651/8010) zu melden.
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort