Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein aus Mertloch kommender PKW kam dabei in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden PKW. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Hinter dem Unfallverursacher soll sich ein weiteres Fahrzeug befunden haben, welches den Verkehrsunfall gesehen haben könnte.

Die Polizei Mayen sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere den Fahrer des hinter dem Unfallverursacher fahrenden PKW.



