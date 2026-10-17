Ulmen
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

Am Samstag, dem 17.10.2026, kam es am frühen Morgen, vermutlich zwischen 02:00-03:15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Meisericher Straße (L101) in der Ortslage Ulmen.

Hierbei kam ein Kraftfahrzeug, vermutlich Pkw, von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen eine Gabionenmauer. Dabei kam es zu einem nicht unerheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer kann Hinweis zum Unfall geben oder wem ist ein, im Frontbereich, stark beschädigter Pkw in Ulmen oder den angrenzenden Orten aufgefallen?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Cochem
Lehnen, PK

Telefon: 02671-9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren