Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Hierbei kam ein Kraftfahrzeug, vermutlich Pkw, von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen eine Gabionenmauer. Dabei kam es zu einem nicht unerheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Wer kann Hinweis zum Unfall geben oder wem ist ein, im Frontbereich, stark beschädigter Pkw in Ulmen oder den angrenzenden Orten aufgefallen?



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Cochem

Lehnen, PK



Telefon: 02671-9840





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