Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Mendig

Dabei dürfte ein unbekannter Fahrzeugführer/eine unbekannte Fahrzeugführerin mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, vermutlich in der Farbe Grün, mit einer Mauer neben dem Anwesen Oberstraße 25 in Mendig kollidiert sein. An der Mauer ist Sachschaden entstanden. Der Fahrer/die Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Scherhag, POK'in

Rosengasse 2

56727 Mayen

Telefon: 02651-801-0

E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de





