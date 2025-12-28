Umfangreiche Fahndung nach Verfolgungsfahrt

Das Fahrzeug flüchtete einige Kilometer über unbefestigte Feld- und Waldwege, bis es schließlich aufgrund des unwegsamen Geländes die Fahrt im Bereich Wollscheid nicht mehr fortsetzen konnte. Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend zu Fuß in das angrenzende Waldgebiet. Daher wurde eine umfangreiche Fahndung mit einer Vielzahl an Polizeikräften sowie dem Polizeihubschrauber eingeleitet. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrzeugführer schließlich in der Ortslage Heulingshof angetroffen werden. Das von ihm geführt Fahrzeug war nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen, zudem lag keine gültige Fahrerlaubnis vor. Den 25-jährigen Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren mit einer Vielzahl von Strafvorwürfen.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

PHK Rothbrust

02691 9250





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell