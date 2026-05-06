Übermütiger Quadfahrer gesucht

Hierbei wirbelte er Steine auf, die in der Folge einen geparkten Pkw beschädigten.

Es handelte sich um ein rotes Quad ohne Kennzeichen, welches von einer männlichen Person geführt wurde. Der Quadfahrer entzog sich der Schadensregulierung durch Flucht in ein nahegelegenes Waldstück.

Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zur Identität des Quadfahrers machen können. Von besonderem Interesse sind hierbei zwei unbekannte junge Motorrollerfahrerinnen, welche den Quadfahrer vorher gesehen haben, bzw. mit ihm gesprochen haben könnten.



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