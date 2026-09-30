Cochem
Überholer auf der Panoramastraße
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Mittwochvormittag, 30.09.2026 gegen 07:10 Uhr kam es auf der B 259 zwischen Faid und Cochem (Panoramastraße) zu einem Überholmanöver eines silbernen PKW.

Das Fahrzeug hat dabei zum Teil im Kurvenbereich eine Fahrzeugschlange überholt. Im Rahmen des Überholvorganges kam mindestens ein PKW dem Überholer entgegen.
Verkehrsbeteiligte, die den Überholvorgang beobachtet haben, werden gebeten sich als Zeuge bei der Polizei in Cochem zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem

Telefon: 02671-984-0


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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