Das Fahrzeug hat dabei zum Teil im Kurvenbereich eine Fahrzeugschlange überholt. Im Rahmen des Überholvorganges kam mindestens ein PKW dem Überholer entgegen.
Verkehrsbeteiligte, die den Überholvorgang beobachtet haben, werden gebeten sich als Zeuge bei der Polizei in Cochem zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
Telefon: 02671-984-0
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Überholer auf der Panoramastraße
Das Fahrzeug hat dabei zum Teil im Kurvenbereich eine Fahrzeugschlange überholt. Im Rahmen des Überholvorganges kam mindestens ein PKW dem Überholer entgegen.