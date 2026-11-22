Vor Ort kann der PKW wie beschrieben festgestellt werden. Der Fahrer befand sich noch auf dem Fahrersitz und war augenscheinlich alkoholisiert. Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille.
Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.
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Trunkenheit im Straßenverkehr
Vor Ort kann der PKW wie beschrieben festgestellt werden. Der Fahrer befand sich noch auf dem Fahrersitz und war augenscheinlich alkoholisiert. Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille.