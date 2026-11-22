Am 21.11.2026 gegen 21:10 Uhr wird die Polizei Mayen über einen PKW in Kenntnis gesetzt der auf der L82 bei der Ortslage Wehr im Graben steht.

Vor Ort kann der PKW wie beschrieben festgestellt werden. Der Fahrer befand sich noch auf dem Fahrersitz und war augenscheinlich alkoholisiert. Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille.



Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell