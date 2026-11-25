Ein angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke verschaffte sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Rosenstraße.

Während der vermeintliche Mitarbeiter zusammen mit den Bewohnern im Kellergeschoss den Wasserzähler kontrollierte, wurde durch einen zweiten unbekannten Täter unbemerkt Bargeld aus dem Geldbeutel der Geschädigten im Erdgeschoss gestohlen.

Zeugen, welche verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.



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