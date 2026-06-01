Tödlicher Verkehrsunfall

Auf Höhe der Bundeswehrkaserne kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen.

Durch den Aufprall erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen, sodass er noch an der Verkehrsunfallstelle verstarb.

Im Einsatz war das DRK, Rettungshubschrauber, Feuerwehr Brauheck, Polizei, Bundeswehr, Straßenmeisterei und der Abschleppdienst, sodass die K22 für eine längere Zeit voll gesperrt wurde.



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