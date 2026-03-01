Adenau
Tödlicher Verkehrsunfall bei Adenau
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 01.03.2026 ereignete sich um 14:10 Uhr auf der L 92 zwischen Adenau und Herschbroich ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der 22-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge stürzte er, kollidierte mit der Schutzplanke und fiel eine Böschung hinunter. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Die L92 verbleibt für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei Adenau eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691-9250


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren