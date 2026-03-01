Tödlicher Verkehrsunfall bei Adenau

Nach ersten Erkenntnissen verlor der 22-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Mayen-Koblenz aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge stürzte er, kollidierte mit der Schutzplanke und fiel eine Böschung hinunter. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die L92 verbleibt für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei Adenau eingerichtet.



