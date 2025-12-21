Taschendiebstahl im Kaufland

Am 19.12.2025 befand sich die 60jährige Geschädigte gegen 10:30 Uhr beim Einkauf im Kaufland in Mayen.

An der Kasse bemerkte sie plötzlich, dass ihre Geldbörse fehlte. Diese wurde ihr vermutlich während des Einkaufs aus der Handtasche entwendet.

Hinweise zum Diebstahl oder zum Täter werden an die Polizei in Mayen erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell