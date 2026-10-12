Kaisersesch
Tankbetrug mit Quad - Fahrer maskiert - Zeugenaufruf
Symbolbild
dpa

Bereits am Donnerstag, den 17.09.2026, kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Tankbetrug an der ED-Tankstelle in Kaisersesch.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Quad, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren. Auf dem Quad befanden sich zwei Benzinkanister, welche durch den Fahrer an der Zapfsäule befüllt wurden. Der Fahrer trug eine dunkle Jacke, eine auffallend weiße Sturmhaube sowie einen darüber angelegten Gehörschutz. Der Fahrer entfernte sich ohne zu bezahlen. Die Polizei Cochem bittet um sachdienliche Hinweise, Telefon: 02671-9840.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PK'in Ewert

Telefon: 02671-9840


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren