Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Quad, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren. Auf dem Quad befanden sich zwei Benzinkanister, welche durch den Fahrer an der Zapfsäule befüllt wurden. Der Fahrer trug eine dunkle Jacke, eine auffallend weiße Sturmhaube sowie einen darüber angelegten Gehörschutz. Der Fahrer entfernte sich ohne zu bezahlen. Die Polizei Cochem bittet um sachdienliche Hinweise, Telefon: 02671-9840.
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Tankbetrug mit Quad - Fahrer maskiert - Zeugenaufruf
Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Quad, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren. Auf dem Quad befanden sich zwei Benzinkanister, welche durch den Fahrer an der Zapfsäule befüllt wurden. Der Fahrer trug eine dunkle Jacke, eine auffallend weiße Sturmhaube sowie einen darüber angelegten Gehörschutz. Der Fahrer entfernte sich ohne zu bezahlen. Die Polizei Cochem bittet um sachdienliche Hinweise, Telefon: 02671-9840.