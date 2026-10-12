Tankbetrug mit Quad - Fahrer maskiert - Zeugenaufruf

Bereits am Donnerstag, den 17.09.2026, kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Tankbetrug an der ED-Tankstelle in Kaisersesch.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Quad, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren. Auf dem Quad befanden sich zwei Benzinkanister, welche durch den Fahrer an der Zapfsäule befüllt wurden. Der Fahrer trug eine dunkle Jacke, eine auffallend weiße Sturmhaube sowie einen darüber angelegten Gehörschutz. Der Fahrer entfernte sich ohne zu bezahlen. Die Polizei Cochem bittet um sachdienliche Hinweise, Telefon: 02671-9840.



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Polizeiinspektion Cochem

PK'in Ewert



Telefon: 02671-9840





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