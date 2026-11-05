Polizeidirektion Mayen
Tageswohnungseinbruch in Burgbrohl
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Burgbrohl, Gleeser Straße (ots) - Am Donnerstag, den 05.11.2026, kam es im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr zu einem Einbruch in der Gleeser Straße in Burgbrohl.

Unbekannte Täter schlugen den Glaseinsatz einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Im Inneren wurden Wertgegenstände entwendet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise auf den oder die Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen
PHK Floeth

Telefon: 02642-93820


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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