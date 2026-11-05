Tageswohnungseinbruch in Burgbrohl

Burgbrohl, Gleeser Straße (ots) - Am Donnerstag, den 05.11.2026, kam es im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr zu einem Einbruch in der Gleeser Straße in Burgbrohl.

Unbekannte Täter schlugen den Glaseinsatz einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Im Inneren wurden Wertgegenstände entwendet.



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise auf den oder die Täter.



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Polizeiinspektion Remagen

PHK Floeth



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