Unbekannte Täter schlugen den Glaseinsatz einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Im Inneren wurden Wertgegenstände entwendet.
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise auf den oder die Täter.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Remagen
PHK Floeth
Telefon: 02642-93820
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell
Tageswohnungseinbruch in Burgbrohl
Unbekannte Täter schlugen den Glaseinsatz einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus. Im Inneren wurden Wertgegenstände entwendet.