Tag der offenen Tür bei der Polizeiinspektion in Adenau

Adenau (ots) -



Die Polizei Adenau lädt am So., 30.09.2026 von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, zum Tag der offenen Tür ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten dabei die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit zu werfen und mit den Mitarbeitenden persönlich ins Gespräch zu kommen. Neben Informationen über die vielfältigen Aufgaben der Polizei werden verschiedene Einsatzmittel und Fahrzeuge vorgestellt. Die Besucherinnen und Besucher können sich aus erster Hand über den Polizeiberuf und die tägliche Arbeit der Dienststelle informieren.

Die Polizei Adenau freut sich auf zahlreiche Gäste und einen interessanten Austausch.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

F. Neuerburg

Telefon: 02691 925-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell