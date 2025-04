Sturz auf K36 - Motorradfahrer schwer verletzt

Der 30-jährge Fahrer geriet in einer Linkskurve gegen den rechten Bordstein und verlor dadurch die Kontrolle über seine Maschine. Er blieb verletzt am Fahrbahnrand liegen - sein Motorrad schleuderte noch 25 m weiter bis es zum Stillstand kam. Der Fahrer zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Es kam nur zu leichten Verkehrsbehinderungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-9840





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell