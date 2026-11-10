Straßenverkehrsgefährdung durch gefährliches Überholen

Bereits am Freitag, dem 30.10.2026 gegen 18:30 Uhr, kam es im Bereich der B49 zwischen Cochem und Klotten zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines BMW´s.



Dieser überholte trotz Gegenverkehrs einen Pkw, wodurch sowohl der überholte als auch der entgegenkommende Pkw bremsen und ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Bei dem entgegenkommenden Pkw, welcher von Cochem kommend in Fahrrichtung Klotten fuhr, handelte es sich laut Videoaufzeichnung und Zeugenaussage um einen VW Golf/Polo in der Farbe silber/weiß.

Wir bitten um Kontaktaufnahme des möglichen Zeugen/Geschädigten bei der Polizeiinspektion Cochem.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

PK Adams



Telefon: 02671-984-0





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