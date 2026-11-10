Dieser überholte trotz Gegenverkehrs einen Pkw, wodurch sowohl der überholte als auch der entgegenkommende Pkw bremsen und ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.
Bei dem entgegenkommenden Pkw, welcher von Cochem kommend in Fahrrichtung Klotten fuhr, handelte es sich laut Videoaufzeichnung und Zeugenaussage um einen VW Golf/Polo in der Farbe silber/weiß.
Wir bitten um Kontaktaufnahme des möglichen Zeugen/Geschädigten bei der Polizeiinspektion Cochem.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
PK Adams
Telefon: 02671-984-0
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Straßenverkehrsgefährdung durch gefährliches Überholen