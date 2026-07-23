Sonderkontrollen im Dienstgebiet der Polizei Remagen





Die Maßnahmen konzentrierten sich insbesondere auf kriminalitätsbelastete Örtlichkeiten, darunter Bahnhöfe, öffentliche Grünanlagen sowie die Rheinpromenade. Im Rahmen der Kontrollen wurden mehrere Verstöße festgestellt. Hierzu zählten unter anderem der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln, das Mitführen verbotener Gegenstände im Sinne des Waffengesetzes sowie Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz. Darüber hinaus konnten insgesamt fünf Haftbefehle vollstreckt werden.



Mit den Kontrollen verfolgt die Polizei das Ziel, Straftaten konsequent zu ahnden, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und die Sicherheit im öffentlichen Raum nachhaltig zu erhöhen.



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