Sonderkontrollen im Dienstgebiet der Polizei Remagen





Im Fokus standen kriminalitätsbelastete Bereiche wie Bahnhöfe, öffentliche Grünanlagen und die Rheinpromenade. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt: unter anderem der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln (Kokain, Amphetamin, Ecstasy und Cannabis) sowie das Mitführen verbotener Gegenstände (Schlagring, Einhandmesser). Zudem kam es zu Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz. Ein Haftbefehl konnte vollstreckt werden.



Ziel der Maßnahmen ist es, strafbares Verhalten konsequent zu verfolgen und das Sicherheitsniveau im öffentlichen Raum zu erhöhen.



