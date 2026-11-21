



Der Schwerpunkt der Kontrollen wurde hierbei auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer gelegt.



Bei einem Fahrzeugführer wurde die Beeinflussung durch Amphetamin festgestellt. Dem Fahrer wurde in der Folge zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Bei einem weiteren Fahrzeugführer ist aufgrund von Veränderungen am Fahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Gegen sieben weitere Fahrzeugführer wurden Mängelberichtsverfahren eingeleitet.



Die Polizeiinspektion Remagen zieht ein positives Fazit der Kontrollen und wird auch künftig durch weitere gezielte Kontrollen zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger beitragen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Remagen

M. Costanza, PK

Telefon: 02642-93820





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