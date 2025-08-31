Sonderkontrollen am Nürburgring hinsichtlich illegaler Veränderungen an Kraftfahrzeugen

Im Rahmen dessen wurde am Samstag eine Sonderkontrollstelle an der B 258 / Nürburgringboulevard eingerichtet. Hier konnten die ca. 20 Seminarteilnehmer ihre frisch erlernten Fachkenntnisse direkt in der Praxis umsetzten. Im Ergebnis der Kontrolle konnten bei 47 Fahrzeugen Verstöße festgestellt werden. Hierbei handelte es sich überwiegend um unzulässige An- oder Umbauten der Fahrzeuge. Es wurden 2 Strafanzeigen (Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz) und insgesamt 45 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. 28 der beanzeigten Fahrzeuge kamen aus dem Ausland. Hier wurden die zu erwartenden Bußgelder direkt vor Ort einbehalten.



