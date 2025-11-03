Sonderkontrollen "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr"

Bei 81 kontrollierten Fahrzeugen konnten sechs Fahrzeugführer festgestellt werden, die ihr Kfz unter Einfluss von THC führten, wobei einer davon zusätzlich unter dem Einfluss von Kokain stand.
Ein weiterer Fahrzeugführer war alkoholbedingt absolut fahruntüchtig. Dem Fahrzeugführer wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Zudem war ein Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.
Gegen die festgestellten Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Strafverfahren eingeleitet.
