Sonderkontrollen "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr"

Am 31.10.2025 wurden durch Beamte und Beamtinnen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Remagen zwischen 17 - 01 Uhr entlang der Bundesstraße 9 stationäre Kontrollstellen betrieben und parallel mobile Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" anlässlich Halloween durchgeführt.





Bei 81 kontrollierten Fahrzeugen konnten sechs Fahrzeugführer festgestellt werden, die ihr Kfz unter Einfluss von THC führten, wobei einer davon zusätzlich unter dem Einfluss von Kokain stand.

Ein weiterer Fahrzeugführer war alkoholbedingt absolut fahruntüchtig. Dem Fahrzeugführer wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Zudem war ein Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Gegen die festgestellten Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren bzw. Strafverfahren eingeleitet.



