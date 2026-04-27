Serie von Diebstählen und Einbrüchen - Polizei bittet um Hinweise

Im Zeitraum vom 18. bis 21. April 2026 kam es im Bereich der Grafschaft sowie in mehreren Stadtteilen von Remagen, insbesondere in Richtung der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, zu einer Häufung von Diebstählen und Einbrüchen.





Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter wiederholt Zugang zu überwiegend unverschlossenen Kellerräumen, Garagen sowie geparkten Pkw. Entwendet wurden unter anderem Fahrräder und E-Bikes sowie Wertgegenstände aus Fahrzeugen, darunter Notebooks und Geldbörsen. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Mayen dauern an.



Die Polizei bittet zudem, präventive Maßnahmen zu beachten:

Kellerräume, Garagen und Fahrzeuge sollten stets verschlossen und keine Wertgegenstände sichtbar in Fahrzeugen zurückgelassen werden.



Die Kriminalinspektion Mayen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 02651 801-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Kriminalinspektion Mayen

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Telefon: 02651-801-302





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