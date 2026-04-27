Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter wiederholt Zugang zu überwiegend unverschlossenen Kellerräumen, Garagen sowie geparkten Pkw. Entwendet wurden unter anderem Fahrräder und E-Bikes sowie Wertgegenstände aus Fahrzeugen, darunter Notebooks und Geldbörsen. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Mayen dauern an.
Die Polizei bittet zudem, präventive Maßnahmen zu beachten:
Kellerräume, Garagen und Fahrzeuge sollten stets verschlossen und keine Wertgegenstände sichtbar in Fahrzeugen zurückgelassen werden.
Die Kriminalinspektion Mayen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 02651 801-0.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Pressestelle
Telefon: 02651-801-302
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Serie von Diebstählen und Einbrüchen - Polizei bittet um Hinweise
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