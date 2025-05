Serie von Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

In zwei Fällen führte dies zur Übergabe der EC-Karte samt PIN. Ein angeblicher Bankmitarbeiter meldete sich bei den Opfern und gab vor, dass etwas mit deren EC-Karte nicht stimme. Kurze Zeit später erschien dann ein weiterer angeblicher Bankmitarbeiter an der Haustür der Opfer und verlangte die Herausgabe der EC-Karte und die dazugehörige PIN-Nummer.

Mit der Karte wurde dann in verschiedenen Geschäften bezahlt und am Geldautomat Geld abgehoben.

Die Kriminalpolizei Mayen weist darauf hin, dass Bankmitarbeiter nicht die Herausgabe von Debit-Karten (umgangssprachlich EC-Karte) verlangen.

Bitte verständigen Sie in solchen Fällen Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle oder die Kriminalpolizei Mayen, 02651/8010.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Kriminalinspektion Mayen

KHK Hoffmann

Telefon: 02651-801-0





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell