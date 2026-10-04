Bad Neuenahr-Ahrweiler
Serie von beschädigten Pkw (insgesamt aktuell 41 gemeldet)
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bisher 41 beschädigte Pkw gemeldet.

Ein bislang unbekannter Täter hatte geparkte Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und anschließend einen Zettel mit den Daten der vermeintlichen Beschuldigten - nach Angaben des Verfassers seiner Partnerin - hinterlassen. Die vermeintliche Täterin konnte kontaktiert werden und gab an, dass es bereits gleichgelagerte Serien in Euskirchen und Bonn gab. Auch bei diesen Serien habe der Täter einen Zettel mit ihrem Namen hinterlassen.

Konkrete Hinweise, die zum Täter führen, werden an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-10357399
pibadneuenahr.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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