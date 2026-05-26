Schwerer Verkehrsunfall 21.05.2026 - L83 76-jährige Frau im Nachgang verstorben



Vor Ort wurde festgestellt, dass die alleinbeteiligte, 76jähriger Fahrzeugführerin mit ihrem PKW in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, die abschüssige Grünfläche herunterstürzte und mit der Motorhaube auf dem Boden zum Stehen kam. In dem Fahrzeug befand sich neben der Fahrerin noch ein 63jähriger Mann. Beide Personen wurden durch den Unfall zunächst schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrerin des PKW erlag zwei Tage später ihren Verletzungen im Krankenhaus. Die Pressemeldung erfolgte, nachdem die Ermittlung der Angehörigen der verunfallten Personen abgeschlossen war im Nachgang.

An dem Einsatz waren neben starken Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Bad Neuenahr-Ahrweiler und des Brohltals, auch der Rettungsdienst und die Polizei beteiligt.

Die Landstraße war während der Rettungsmaßnahmen vollgesperrt.



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